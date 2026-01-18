Hertha kritisiert Polizei nach Vorfällen beim Schalke-Spiel

SID 18.01.2026 • 16:01 Uhr Der Klub reagiert besorgt auf die Ereignisse rund um das 0:0 gegen Schalke. 31 Fans und 21 Polizisten wurden verletzt.

Nach den Auseinandersetzungen rund um das Zweitliga-Topspiel hat Hertha BSC die Berliner Polizei kritisiert und zum Dialog aufgerufen.

Der Klub nehme „die Vorkommnisse und das Verhalten der Polizei“ beim Heimspiel gegen Schalke 04 (0:0) „mit großer Sorge zur Kenntnis“, hieß es in einer Stellungnahme des Präsidiums und der Geschäftsführung am Sonntag. „Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit, den Dialog nun auf eine neue, verbindlichere Ebene zu heben.“

Während die Polizei „von gewalttätigen Angriffen einzelner Fangruppen auf unsere Einsatzkräfte“ berichtet hatte, beklagte die Fanhilfe Hertha BSC eine „massive Polizeigewalt gegen wartende Fans“. Der genaue Hergang ist nicht abschließend geklärt. Verletzt wurden nach Polizeiangaben vom späten Samstagabend 31 Fans und 21 Einsatzkräfte.

Hertha drängt auf Gespräche mit der Polizei

Laut Hertha sollen die Beschreibungen der Polizei „wie alle anderen Ausführungen sorgfältig geprüft und in die weitere Einordnung einbezogen“ werden.

Generell sei zuletzt „aus unterschiedlichen Perspektiven wiederholt der Eindruck entstanden, dass Einsatzkonzepte und polizeiliche Präsenz von Fans als zunehmend konfrontativ und in der Gesamtheit an Spieltagen, insbesondere am gestrigen Spieltag, nicht mehr durchgängig deeskalierend wahrgenommen worden sind“, hieß es: „Diese Wahrnehmung teilt auch Hertha BSC und hat entsprechende Beobachtungen wiederholt gegenüber der Polizei adressiert.“