Remis in Karlsruhe! Hertha verliert weiter an Boden

SID 24.01.2026 • 14:57 Uhr Hertha BSC kämpft sich beim Karlsruher SC zweimal zurück, verpasst aber den großen Sprung nach oben. Der Aufstieg rückt für die Berliner in weite Ferne.

Hertha BSC verliert die Aufstiegsränge der 2. Bundesliga allmählich aus den Augen. Die Berliner verhinderten am Samstag beim 2:2 (1:2) beim Karlsruher SC nach zweimaligem Rückstand zwar eine Pleite, verpassten nach zuvor vier Spielen ohne Sieg aber einen Befreiungsschlag.

Der Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze beträgt inzwischen sieben Punkte.

In einem temporeichen Duell erzielten Fabian Schleusener (7.) und Sebastian Jung (26.) die Treffer für Karlsruhe. Kapitän Fabian Reese (20.) und Jeremy Dudziak (79.) glichen jeweils aus, ein Sieg blieb den Herthanern trotz guter Chancen aber verwehrt.

Dudziak rettet Hertha einen Zähler

Schleusener nutzte mit einem platzierten Flachschuss gleich die erste Chance und eröffnete damit eine abwechslungsreiche Partie. Reese blieb beim Ausgleich eiskalt, vorausgegangen war ein folgenschwerer Fehlpass des Karlsruhers Marvin Wanitzek. Durch ein Jung-Traumtor ging der KSC aber abermals verdient in Führung.