Kiel holt Tohumcu und gibt Wagner ab

SID 02.01.2026 • 12:58 Uhr Der Bundesliga-Absteiger will in der Rückrunde ausgehend von Platz elf noch klettern.

Holstein Kiel nimmt mit Blick auf die Rückrunde Kaderveränderungen vor. Der Fußball-Zweitligist hat bis Saisonende auf Leihbasis U21-Nationalspieler Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Zugleich beendeten die Kieler die Leihe von Robert Wagner vorzeitig, der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des SC Freiburg war nicht wie erhofft zum Zug gekommen.