Saison-Aus für Zweitliga-Profi

SID 08.01.2026 • 16:08 Uhr Innenverteidiger Marcel Beifus fehlt dem Karlsruher SC den Rest der Saison.

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe eine Untersuchung einen Knorpelschaden im rechten Knie ergeben. Der 23-Jährige hatte sich in der ersten Einheit des Trainingslagers das Knie verdreht.