Der FC Schalke holt Manga-Nachfolger - er hat Bayern-Vergangenheit

Zweitligist Schalke 04 hat einen Nachfolger für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga gefunden. Wie die Königsblauen am Freitag mitteilten, kommt Maximilian Lüftl vom Ligakonkurrenten Hannover 96 und soll künftig als „Leiter Scouting und Transfers“ direkt an Sportvorstand Frank Baumann berichten.
Schalke verkündet Manga-Nachfolger
„Er denkt Fußball wie wir: Von der grundsätzlichen DNA des Vereins, der dazu passenden Philosophie eines Trainers bis zur Auswahl der Spieler. Dabei setzt er auf eine Mischung aus Daten-, Video- und Live-Scouting, die perfekt zu unserem Setup passt“, sagte Baumann.
Der Schalke-Boss weiter: „Mit seinen Stationen bei Bayern München, St. Pauli, Hoffenheim und Hannover bringt er trotz seines jungen Alters einen großen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk mit, von dem Schalke profitieren wird.“
Diese Aufgaben soll der Manga-Nachfolger übernehmen
Von Manga, der im Mai 2024 als „Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede“ auf Schalke eingestiegen war, hatten sich die Königsblauen im September vorzeitig getrennt. Anders als Manga erhält Lüftl, der seit 2022 als Chefscout für Hannover gearbeitet hatte, keinen Direktoren-Posten.
In der neu geschaffenen Position werde Lüftl „ein integraler Bestandteil der Kaderplanung sein, ein starkes Netzwerk zu Beratern, Vereinen und Partnerklubs etablieren sowie Vertrags- und Verhandlungsprozesse führen“, hieß es in der Mitteilung. Zudem werde er die Scoutingabteilung, den Lizenzbereich und die „Knappenschmiede“ verantworten.
„Was mich sofort überzeugt hat, ist die einzigartige Schalke-DNA mit Mut, Herz und Zielstrebigkeit“, sagte der gebürtige Niederbayer und ehemalige Regionalliga-Spieler Lüftl: „Unser klarer Anspruch ist es, diese konsequent in der Kaderplanung umzusetzen.“