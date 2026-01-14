Mathenia trifft Zukunfts-Entscheidung

SID 14.01.2026 • 13:12 Uhr Christian Mathenia bleibt dem 1. FC Nürnberg weiterhin treu - auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn.

Torhüter Christian Mathenia bleibt dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg längerfristig und auch nach seiner Karriere als Profi treu.

Der 33-Jährige hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert und wird anschließend als Torwarttrainer im Nachwuchs der Franken arbeiten.

Mathenia wechselte 2018 vom Hamburger SV an den Valznerweiher. Trotz des Abstiegs 2019 blieb er beim 1. FCN, für den er inzwischen 158 Partien bestritten hat.

Nürnberg-Boss lobt Mathenia

„Chris hat die DNA des Club wie kein anderer verinnerlicht und lebt diese auch. Er pusht die Jungs auf und neben dem Platz - ist Ansprechpartner, Ratgeber und ein Vorbild“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Nachwuchschef Michael Wiesinger ergänzte: „Chris hat seine Qualitäten in seiner Karriere vielfach unter Beweis gestellt. Unsere jungen Torhüter schauen zu ihm auf und werden in der Zukunft von seinem Wissen profitieren.“