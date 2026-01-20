Keeper-Überraschung bei Schalke

SID 20.01.2026 • 13:55 Uhr Hinter Stammkeeper Loris Karius tauscht Schalke 04 den Ersatzkeeper aus. Es kommt ein Schlussmann aus der Bundesliga.

Torwartrochade bei Schalke 04: Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga hat Kevin Müller vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim als Ersatztorhüter verpflichtet. Grund für die bis Saisonende andauernde Leihe von Müller ist der Abschied des bisherigen Ersatzmanns Justin Heekeren (25), der den Verein nach dreieinhalb Jahren in Richtung Belgien zum RSC Anderlecht verlässt. Das gab der Klub aus Gelsenkirchen am Dienstag bekannt.

„Mit Kevin kommt ein erfahrener Keeper dazu, der in den vielen Spielen seiner Karriere starke Leistungen gezeigt hat“, sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder über den 34-Jährigen, der in über zehn Jahren für die Heidenheimer 236 Zweitliga- sowie 67 Bundesligapartien bestritten hat. Müller, der sich auf Schalke hinter Torhüter Loris Karius einreihen wird, hatte seinen Stammplatz in Heidenheim in dieser Saison verloren.

Heekeren wollte Schalke verlassen