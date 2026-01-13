Münster: Pander wird neuer Klubpräsident

SID 13.01.2026 • 14:30 Uhr In der Vorsaison rettete er Münster vor dem Abstieg, nun rückt der Ex-Nationalspieler an die Spitze des Vereins.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Christian Pander wird neuer Präsident des Zweitligisten Preußen Münster. Der Aufsichtsrat habe den 42-Jährigen auf seiner jüngsten Sitzung "einstimmig" gewählt, teilte der Klub am Dienstag mit. Pander war bereits seit 2023 in verschiedenen Funktionen bei den Preußen tätig, in der Vorsaison rettete er den Klub etwa als Teamchef vor dem Abstieg.

Er sei "sehr dankbar für das Vertrauen" und empfinde "große Demut gegenüber dieser Aufgabe", sagte Pander. Er wolle "den eingeschlagenen Weg mit Stabilität fortsetzen und zugleich mutig neue Impulse setzen, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln".

Pander folgt auf Bernward Maasjost, der am 16. Januar aus dem Amt ausscheidet. Dem derzeitigen Präsidenten sei nach einem "strukturierten Auswahlprozess" mitgeteilt worden, dass es im Aufsichtsrat keine Mehrheit für eine Wiederwahl gebe, hieß es.