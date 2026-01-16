Muslic schwärmt von Schalke-Job: "Das sprengt alles"

SID 16.01.2026 • 05:56 Uhr Miron Muslic vom FC Schalke 04 hat vor dem Start der Rückrunde von seinem ersten Halbjahr bei den Königsblauen geschwärmt. Für den Coach ist die Unterschrift der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere.

Trainer Miron Muslic vom Zweitliga-Herbstmeister Schalke 04 hat vor dem Start der Rückrunde von seinem ersten Halbjahr bei den Königsblauen geschwärmt. „Die Unterschrift hier auf Schalke“ sei der größte Erfolg seiner Trainerlaufbahn, sagte der 43-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr) bei Hertha BSC im Interview mit RTL/ntv.

„Ich habe vorher schon wunderschöne Etappen gehabt und Erfolge gefeiert. Alles schön, aber der Job hier als Cheftrainer, das sprengt alles“, sagte Muslic, der im Sommer von Plymouth Argyle aus England nach Gelsenkirchen gekommen war und für den Schalke sogar eine Ablöse gezahlt hatte. Ihm sei „rasch klar geworden, wie groß dieser Verein ist, was für ein Gigant Schalke immer noch ist“, so Muslic.