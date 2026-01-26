Nach Blitz-Rot: Zwei Spiele Sperre für Fürths Dietz

SID 26.01.2026 • 17:31 Uhr Nach nur drei Minuten war der Maximilian Dietz von der SpVgg Greuther Fürth gegen Braunschweig vom Platz geflogen.

Maximilian Dietz vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ist nach seinem frühen Platzverweis gegen Eintracht Braunschweig für zwei Spiele gesperrt worden. Das Urteil des Sportgerichtes des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab der Verband am Montag bekannt.