Wahnsinn! Nürnberg dreht Spiel nach Platzverweise für Klose

SID 17.01.2026 • 15:02 Uhr Zwei Führungen und ein verschossener Elfer - Nürnberg jubelt gegen Elversberg, nachdem Trainer Miroslav Klose vom Platz flog.

Kein Ebnoutalib, kein Erfolg: Die SV Elversberg hat im ersten Spiel ohne ihren Toptorjäger einen bitteren Rückschlag kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst.

In einem turbulenten Schlagabtausch verloren die Saarländer beim 1. FC Nürnberg trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0). Herbstmeister Schalke 04 könnte seinen Vorsprung am Abend (20.30 Uhr im LIVETCKER) bei Hertha BSC ausbauen.

Tom Zimmerschied (39.) und Jarzinho Malanga (65.) bescherten den lange harmlosen Gästen zwei schmeichelhafte Führungen. Der FCN von Trainer Miroslav Kloseb schlug dank Julian Justvan (56.) und Piet Scobel (71.) zurück. Dann überschlugen sich die Ereignisse: SVE-Angreifer Otto Stange scheiterte mit einen Foulelfmeter an Jan Reichert (85.), Klose hatte sich unmittelbar zuvor wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte eingehandelt. Scobel bescherte Nürnberg spät den Dreier (90.+3).

1. FC Nürnberg erspielt Chancenplus

Ohne Angreifer Younes Ebnoutalib, der im Winter zu Eintracht Frankfurt gewechselt war, fehlte Elversberg der Offensivdrang. Zugang David Mokwa konnte daran zunächst nichts ändern. Stattdessen sahen sich die Gäste von Beginn an den Angriffen des FCN ausgesetzt. Kloses Team erspielte sich ein klares Chancenplus, Justvan traf unter anderem die Latte (19.). Die SVE zeigte sich aber eiskalt, als Zimmerschied einen Konter vollendete.