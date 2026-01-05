Nach Schneechaos: Hertha BSC nimmt Fans mit ins Trainingslager

SID 05.01.2026 • 11:26 Uhr Das Schneechaos in Berlin verzögerte die Anreise nach Portugal.

Schneechaos in Berlin: Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist mit einer ungewöhnlichen Aktion ins Trainingslager nach Lagos gestartet. Nachdem der geplante Linienflug nach Portugal wegen starken Schneefalls kurzfristig gestrichen worden war und sowohl Mannschaft als auch Fans am Flughafen BER festhingen, organisierte Hertha einen Charterflug – und nahm die Anhänger gleich mit an Bord.

Zahlreiche Hertha-Fans saßen bereits im Flugzeug, als die Stornierung ihres Linienfluges bekannt gegeben wurde. Doch dank der Hilfe des Vereins kamen sie doch noch mit ins Trainingslager. Am späten Samstagabend erreichten Team und Fans mit erheblicher Verspätung Portugal und reisten weiter nach Lagos.