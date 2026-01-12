Zweitligist verkündet Abgang - spürbar verstimmt

SID 12.01.2026 • 20:56 Uhr Der Abschied von Ibrahima Sissoko fällt nicht sonderlich herzlich aus. Der Mittelfeldspieler wechselt zum FC Nantes.

Der VfL Bochum verliert seinen Leistungsträger Ibrahima Sissoko - und hat den Nationalspieler Malis nicht sonderlich herzlich verabschiedet.

Der 28-Jährige wechselt für eine nicht genannte Ablösesumme vom Zweitligisten nach Frankreich zum FC Nantes. Dies teilte der VfL am Montagabend mit.

Bochum-Boss findet deutliche Worte

Sissoko, der im Sommer 2024 von Racing Straßburg nach Bochum gekommen war, sei „nun erneut mit seinem Wechselwunsch an uns herangetreten. Es gilt wie immer das Prinzip: Niemand ist größer als der Klub“, sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig.

„Wenn sich jemand nicht zu 100 Prozent mit dem Projekt VfL identifiziert, muss man sich über andere Wege unterhalten“, betonte Simon Zoller, der in Bochum als „Direktor Performance Lizenz“ arbeitet.