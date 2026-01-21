Niklas Schmidt verstärkt Darmstadt 98

SID 21.01.2026 • 16:58 Uhr Der Mittelfeldmann kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Lilien.

Darmstadt 98 hat Niklas Schmidt zurück nach Deutschland geholt. Der 27-Jährige kommt vom FC Toulouse auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Zweitligisten.

Schmidt, der am Mittwoch bereits am Training teilnahm, findet, dass "die Mannschaft einen attraktiven Fußball spielt". Er glaube, "dass seine Spielweise sehr gut zu dieser Idee passt."