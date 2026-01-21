Newsticker
Niklas Schmidt verstärkt Darmstadt 98

Der Mittelfeldmann kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Lilien.
Schmidt kehrt nach Deutschland zurück
Schmidt kehrt nach Deutschland zurück
© IMAGO/SID/Valentina Claret
SID
Der Mittelfeldmann kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Lilien.

Darmstadt 98 hat Niklas Schmidt zurück nach Deutschland geholt. Der 27-Jährige kommt vom FC Toulouse auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Zweitligisten.

Schmidt, der am Mittwoch bereits am Training teilnahm, findet, dass "die Mannschaft einen attraktiven Fußball spielt". Er glaube, "dass seine Spielweise sehr gut zu dieser Idee passt."

Sportdirektor Paul Fernie kennt den Mittelfeldspieler noch aus seiner Zeit bei Wehen Wiesbaden: "Mit Niklas bekommen wir einen absoluten Kreativspieler, den wir vorrangig für das offensive Mittelfeld einplanen, der aber auch in der Zentrale variabel einsetzbar ist." Schmidt trifft in Cheftrainer Florian Kohfeldt, den er aus seiner Zeit bei Werder Bremen kennt, auf einen weiteren alten Bekannten bei den Lilien.

