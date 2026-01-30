Klose gibt Sieg aus der Hand

SID 30.01.2026 • 20:38 Uhr Nürnberg geht gegen Münster in Führung, stellt danach aber seine Bemühungen ein - und wird bestraft.

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat trotz Führung den dritten Heimsieg in Folge verpasst. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose musste sich gegen Kellerkind Preußen Münster mit einem 1:1 (0:0) begnügen, ist damit aber seit sieben Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen.

Im Max-Morlock-Stadion ging der FCN am Freitagabend durch Mohamed Ali Zoma (56.) in Führung. Jorrit Hendrix (63.) gelang aber der schnelle Ausgleich für die Gäste, die am Ende dem Sieg sogar näher waren. Münster wartet damit schon seit sechs Begegnungen auf einen Sieg.

Die erste Halbzeit gehörte klar der Klose-Elf: Der Club erspielte sich beste Chancen, nutzte aber keine. Als der 22 Jahre alte Zoma nach der Pause aus 16 Metern ins linke Eck traf, schien der Bann gebrochen.