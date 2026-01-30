Nürnbergs Kapitän Knoche wechselt nach Bielefeld

Der langjährige Erstligaprofi Robin Knoche wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Aufsteiger Arminia Bielefeld. Das gaben die Klubs am Freitag bekannt.
FCN-Kapitän wechselt nach Bielefeld
Robin Knoche wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Aufsteiger Arminia Bielefeld. Der DFB-Pokalsieger von 2015 bringt die Erfahrung aus fünf Champions-League-Einsätzen und über 300 Bundesligaspielen mit.
Beim FCN zuletzt nur selten erste Wahl: Robin Knoche
© FIRO/SID/Jürgen Fromme
Die Nürnberger lösten den Vertrag mit ihrem 33 Jahre alten Kapitän demnach „im Einvernehmen“ auf, zur Laufzeit des Arbeitspapiers bei der Arminia machte Knoches neuer Klub keine Angabe.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Knoche hat Champions-League-Erfahrung
Knoche bringt unter anderem die Erfahrung aus fünf Champions-League-Einsätzen und über 300 Bundesligaspielen für den VfL Wolfsburg und Union Berlin mit zum Tabellen-13. nach Bielefeld.
Für die Nürnberger absolvierte der DFB-Pokalsieger von 2015 in eineinhalb Jahren 45 Partien (zwei Tore), in der laufenden Saison kam er aber zumeist nicht über die Reservistenrolle hinaus. Nur in fünf Pflichtspielen stand Knoche in der Startelf.