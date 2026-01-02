Paderborn holt Offensivspieler Okpala aus Mannheim

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Offensivspieler Kennedy Okpala verpflichtet. Wie die Ostwestfalen am Freitag mitteilten, kommt der 21-Jährige von Drittligist Waldhof Mannheim nach Paderborn und unterschrieb einen „langfristigen Vertrag.“

Okpala, der in der Hinrunde in 18 Spielen sieben Tore und fünf Vorlagen für Mannheim beisteuerte, sei „enorm entwicklungsfähig, schnell, beidfüßig und flexibel in der Offensive einsetzbar. Somit passt er hervorragend zum Paderborner Weg“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange.