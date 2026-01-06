Spuck-Attacke? FCK-Boss kritisiert eigene Fans

SID 06.01.2026 • 12:09 Uhr Der Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern wünscht sich vom eigenen Anhang mehr Respekt.

Beleidigungen und Hassparolen gegen die eigene Mannschaft - Thomas Hengen, Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, hat Teilen der Fans des Klubs ein massives Fehlverhalten vorgeworfen und Kritik geübt.

Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg kurz vor Weihnachten „wurden wir beleidigt, mit Hassparolen angefeindet, und es wurde auch in Richtung unserer Bank gespuckt“, sagte Hengen im Interview mit der Rheinpfalz.

Hengen sieht Grenzen überschritten

Generell seien zuletzt „auf der Nordtribüne Dinge vorgefallen, die ich in der Vergangenheit nicht so extrem empfunden habe“. Der 51-Jährige appellierte an die Fans, „sachlich zu bleiben“. Er verstehe es, „wenn sie auch mal unzufrieden sind, die dürfen kritisch sein, denn das sind wir auch“. Doch speziell im Spiel gegen Magdeburg seien „Grenzen überschritten“ worden.