Schalke holt auch Ljubicic

SID 27.01.2026 • 10:49 Uhr Nach Edin Dzeko vermeldet Schalke 04 den nächsten prominenten Neuzugang in diesem Winter.

Nächster prominenter Neuzugang für Schalke 04: Der Zweitliga-Spitzenreiter hat nach Edin Dzeko nun auch Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom kroatischen Europa-League-Teilnehmer Dinamo Zagreb zu den Knappen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält Ljubicic auf Schalke einen Vertrag bis 2028 und wird die Rückennummer 21 tragen.

„Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung. Mir ist von den Schalker Verantwortlichen in sehr guten Gesprächen erklärt worden, wo sie mich sehen und wie ich eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann“, wird der 28-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert: „Dafür werde ich ab dem ersten Tag mein Bestes geben.“

Ljubicic, der bereits am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:2) auf der Tribüne gesessen hatte, habe „bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt“, erklärte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.