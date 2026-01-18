Schock-Szene in der 2. Bundesliga: Sorgen um Calvin Brackelmann

Julius Schamburg 18.01.2026 • 15:44 Uhr Calvin Brackelmann fällt bei der Auswärtsniederlage in Kiel ungebremst auf den Kopf. Der Verteidiger vom SC Paderborn muss mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

Plötzlich hielt das ganze Stadion den Atem an: Calvin Brackelmann vom SC Paderborn ist bei der 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel in der Schlussphase gestürzt und ganz übel zu Boden gegangen.

Nach einem Zweikampf mit Lasse Rosenboom fiel Brackelmann ungebremst auf den Kopf und blieb zunächst regungslos auf dem Rasen liegen (89.).

Brackelmann wird unter Applaus vom Feld getragen

Die Spieler beider Mannschaften waren um Brackelmann besorgt und formten einen Kreis um den 26-Jährigen, auch um Sichtschutz zu bieten, während das Ärzteteam zur Tat schritt.

Der Verteidiger musste schließlich mit einer Trage vom Feld gebracht werden, dabei wurde seine Wirbelsäule fixiert (90.+7). Beide Fanlager applaudierten.