Tiefschlaf zu Beginn: Fortuna verliert in Hannover

In der Anfangsphase beider Hälften ist Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf bei Hannover 96 nicht auf der Höhe. Das rächt sich.

Fortuna Düsseldorf hat einen neuerlichen Rückschlag kassiert und muss den Abstieg in die 3. Liga fürchten. Die Rheinländer unterlagen bei Hannover 96 1:2 (0:1) und rutschten auf den Relegationsplatz ab. Dabei verschlief die Mannschaft von Trainer Markus Anfang jeweils die Anfangsphase und wirkte nicht wach.

Daisuke Yokota (4.) traf gleich zu Beginn des Spiels, Benjamin Källman (47.) erhöhte unmittelbar nach der Pause. Zwar kam Düsseldorf durch Elias Egouli (49.) zurück ins Spiel, doch ein Platzverweis gegen den Torschützen (58./Gelb-Rote Karte) war ein herber Dämpfer.

Düsseldorf rutscht auf Relegationsplatz ab

Den fälligen Elfmeter schoss der frühere Düsseldorfer Boris Tomiak (59.) am Tor vorbei, dennoch brachte Hannover den Sieg über die Zeit. Die Niedersachsen haben die Aufstiegsplätze weiter im Blick.

Källman (66., 67.) vergab nach Tomiaks Fehlschuss vom Elfmeterpunkt weitere Möglichkeiten und verpasste den dritten Treffer. Auch Benedikt Pichler (74.) ließ die Chance aufs 3:1 liegen.