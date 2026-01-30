Titz siegt mit Hannover an alter Wirkungsstätte

SID 30.01.2026 • 20:36 Uhr Christian Titz darf an alter Wirkungsstätte seinen 50. Sieg im Bundesliga-Unterhaus bejubeln. Hannover bleibt oben dran.

Hannover 96 hat den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt - und seinem Trainer einen besonderen Sieg beschert. Beim 1. FC Magdeburg setzten sich die Niedersachsen mit 2:1 (1:0) durch, Christian Titz durfte an alter Wirkungsstätte seinen 50. Sieg im Bundesliga-Unterhaus bejubeln.

Nachdem schon nach knapp 90 Sekunden die Partie aufgrund dichten Pyro-Nebels für mehrere Minuten unterbrochen worden war, traf der auffällige Daisuke Yokota (38.) zur verdienten Führung für 96. In der zweiten Halbzeit glich Baris Atik (53.) für Magdeburg aus, ehe Enzo Leopold (56.) das Titz-Team nur drei Minuten später wieder in Front brachte. Der Japaner Yokota verpasste zudem in der ersten Hälfte zwei weitere Chancen: einmal ging der Ball knapp am Tor vorbei (21.), einmal traf er die Latte (45.+3).