Über das Karriereende hinaus: Paderborn verlängert mit Michel

SID 25.01.2026 • 13:39 Uhr Sven Michel geht in der nächsten Saison weiter auf Torejagd, auch nach der Karriere bleibt er in Paderborn.

Der Fußball-Zweitligist SC Paderborn bietet seinem Stürmer Sven Michel eine langfristige Perspektive. Wie der Klub am Sonntag kurz vor dem Duell mit Preußen Münster (13.30 Uhr) mitteilte, bleibt der 35-Jährige „über die Saison hinaus“ als aktiver Profi und erhält zusätzlich einen Anschlussvertrag für das Ende seiner Spielerkarriere.

Paderborn „ist für mich ein ganz besonderer Klub“, sagte Michel. Sebastian Lange, Paderborns Geschäftsführer Sport, freute sich, die „Identifikationsfigur“ und „Legende“ auch für die Zeit nach der aktiven Karriere an den Verein gebunden zu haben.