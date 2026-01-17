2. Bundesliga: Topspiel überschattet von Protesten

SID 17.01.2026 • 22:29 Uhr Rund um das Prestigeduell zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 in Berlin gibt es Zusammenstöße von Hertha-Fans mit der Polizei.

Überschattet von massiven Fanprotesten ist Herbstmeister Schalke 04 mit einem kleinen Dämpfer in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gestartet.

Bei Hertha BSC kamen die Königsblauen nicht über ein 0:0 hinaus und ließen damit die Chance ungenutzt, sich an der Tabellenspitze weiter nennenswert abzusetzen.

Hertha seit vier Spielen ohne Sieg

Durch das Remis vergrößerte die Mannschaft von Trainer Miron Muslic den Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Elversberg lediglich auf vier Punkte.

Für Hertha BSC bleiben die Aufstiegsplätze weiter in Reichweite – auch wenn es das vierte Spiel ohne Sieg in Serie war. Mit nun 29 Punkten halten die Berliner Kontakt zur Spitzengruppe.

Aktive Fanszene verlässt Olympiastadion

Beim Prestigeduell im ausverkauften Olympiastadion war eine besondere Atmosphäre erwartet worden – diese blieb jedoch aus. Die Fanhilfe Hertha BSC kündigte kurz vor Anpfiff an, dass die aktive Fanszene das Stadion nach Spielbeginn verlassen werde.

Als Grund nannte sie „massive Polizeigewalt“ vor dem Spiel. Hertha BSC bestätigte einen „Zwischenfall mit der Polizei und unseren Fans vor der Ostkurve“. Auch der FC Schalke 04 teilte auf X mit: „Es wird vorerst keinen organisierten Support aus der Schalker Kurve geben.“

Hertha lässt Sieg gegen Schalke liegen

Aus sportlicher Sicht verzeichnete Hertha die ersten guten Möglichkeiten. Marten Winkler und Michael Cuisance kamen kurz hintereinander zum Abschluss, scheiterten jedoch jeweils an Schalkes Schlussmann Loris Karius. Insgesamt blieb die erste Halbzeit arm an Höhepunkten: Den Berlinern fehlte die letzte Abstimmung, während Schalke nur selten mit Nachdruck in den Strafraum kam.