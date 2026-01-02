Wintereinbruch: Bochum reist kurzfristig ins Trainingslager

SID 02.01.2026 • 10:05 Uhr Der Zweitligist bereitet sich in Belek auf die Rückrunde vor.

Der Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auf den Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen reagiert und wird am Sonntag für eine Woche kurzfristig ins Trainingslager ins türkische Belek reisen. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Das für den 10. Januar geplante Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig findet daher nicht statt.