BVB gibt Talent an Düsseldorf ab

SID 03.01.2026 • 18:24 Uhr Der neue Sportvorstand Sven Mislintat kann den nächsten Winter-Transfer verkünden. Ein Dortmunder soll den schwachen Angriff verstärken.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seinen zweiten Winter-Transfer getätigt. Von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wechselt Jordi Paulina zum Tabellen-16. Der 21 Jahre alte Angreifer, mit Curacao WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, erhält einen Vertrag bis Sommer 2030.

Paulina erzielte in dieser Saison in der Regionalliga West in elf Spielen sieben Treffer. Der 1,91 m große Stürmer soll die schwächste Offensive (15 Tore) der zweiten Liga beleben.

„Mit Jordi haben wir einen sehr talentierten, mobilen, robusten, spielenden Mittelstürmer verpflichtet, der sich mit großem Hunger immer weiterentwickeln will“, sagte Fortunas neuer Sportvorstand Sven Mislintat. Zuvor hatte Düsseldorf unter der Leitung Mislintats bereits den japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima verpflichtet.