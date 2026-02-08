1:1 gegen Düsseldorf: KSC mehr als drei Monate ohne Heimsieg

SID 08.02.2026 • 15:25 Uhr Nur eine der vergangenen zehn Ligapartien konnte Karlsruhe für sich entscheiden.

Der Abwärtstrend des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga hält weiter an. Im Duell mit Fortuna Düsseldorf kam die Mannschaft von Trainer Christian Eichner nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und wartet somit weiter auf den ersten Heimdreier seit Anfang November.

Cedric Itten (41.) brachte den Abstiegskandidaten aus Düsseldorf in Führung, Dzenis Burnic (54.) gelang der Ausgleich. Damit gewann der KSC nur eine der vergangenen zehn Ligapartien und liegt nur noch fünf Punkte vor dem Relegationsrang.

Beiden Teams waren anfangs die bisherigen Probleme über die Saison im Spiel mit dem Ball anzumerken. Düsseldorf fand offensiv zunächst keine Lösungen, dem KSC ging die nötige Präzision im letzten Drittel ab. Die erste kleinere Druckphase mündete direkt in Fortunas Führung.