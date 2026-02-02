2. Bundesliga: FC Schalke verkündet überraschendes Aus!

SPORT1 18.02.2026 • 10:00 Uhr Der FC Schalke trennt sich überraschend von einem ehemaligen DFB-Spieler.

Der FC Schalke und Amin Younes gehen getrennte Wege: Wie der Zweitligist überraschend mitteilte, wird der Vertrag des einstigen deutschen Nationalspielers in „beidseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst“.

Younes war zuvor noch bis zum Ende der laufenden Saison an die Königsblauen gebunden.

„Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird”, sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann.

Younes äußert sich zum Schalke-Aus

Man wolle Younes daher die Gelegenheit bieten, „unter anderem die letzten Chancen, die die noch offene Wintertransferfenster bieten, zu nutzen“. Schalke hatte im Winter neben Topstar Edin Dzeko noch vier weitere Spieler geholt.

Auch Younes, der in der laufenden Saison auf sechs Einsätze kam, meldete sich in der Mitteilung von S04 zu Wort: „Ich bin sehr dankbar für meine Zeit auf Schalke und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Mein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen, dem Trainerteam, meinen Mitspielern und vor allem den Fans für ihre Unterstützung.“

Er wünsche dem Verein alles Gute. Insgesamt absolvierte der 32-Jährige, der einst acht Länderspiele für Deutschland machte, 31 Partien für Schalke. Dabei gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen.