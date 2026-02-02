2. Bundesliga heute: Bielefeld - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.02.2026 • 10:30 Uhr Der DSC Arminia Bielefeld empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Anstoß ist um 13:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Eintracht Braunschweig in der SchücoArena antritt, war für die Niedersachsen in der 2. Bundesliga bislang selten etwas zu holen. In sechs Auswärtspartien beim DSC gelang dem BTSV nur ein Sieg (August 2015, 2:0), hinzu kommen ein Remis und vier Niederlagen. Insgesamt ist Arminia Bielefeld seit sechs Zweitligaduellen gegen Braunschweig ungeschlagen (zwei Siege, vier Unentschieden). Die Ostwestfalen haben in diesen 13 Partien satte 33 Tore erzielt – mehr gelang ihnen im Unterhaus nur gegen Greuther Fürth (41). An der Seitenlinie stehen mit Michél Kniat und Heiner Backhaus zwei Trainer, die sich in der Liga zum ersten Mal gegenüberstehen.

Bielefeld - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Während Bielefeld seit acht Zweitligaspielen auf einen Dreier wartet (vier Remis, vier Niederlagen) und damit aktuell die längste Sieglos-Serie der Liga vorweist, reist Braunschweig mit breiter Brust an. Die Eintracht verlor nur eines der letzten sieben Spiele (vier Siege, zwei Remis) und sammelte in diesem Zeitraum 14 Punkte – Ligabestwert. Im gleichen Abschnitt holte der DSC lediglich vier Zähler und ist damit Tabellenletzter der Formtabelle. Besonders bemerkenswert: Der BTSV blieb zuletzt erstmals in dieser Saison zweimal in Folge ohne Gegentor, nachdem die Mannschaft an den ersten 18 Spieltagen ebenfalls nur zwei „Weiße Westen“ geschafft hatte.

Personal, Standards und Effizienz im Fokus

Braunschweig muss in Bielefeld auf die gelbgesperrten Max Marie und Fabio Di Michele Sanchez verzichten – Marie verpasst damit sein erstes Saisonspiel. Michél Kniat baut weiterhin stark auf Standards: 18 der 29 Arminia-Tore fielen nach ruhenden Bällen, Ligahöchstwert. Der BTSV ließ in dieser Spielzeit jedoch erst fünf Standardgegentore zu, Bestwert der Liga. Auffällig ist zudem die Differenz bei der Chancenverwertung 2026: Bielefeld nutzte seine bislang drei herausgespielten Großchancen allesamt (100 %), Braunschweig verwandelte lediglich eine von acht (13 %). Tim Handwerker ragt mit fünf Scorerpunkten (drei Tore, zwei Vorlagen) heraus und liefert ligaweit die drittmeisten Standard-Flanken – zwei seiner Treffer erzielte er vom Punkt, wobei der BTSV als einziges Team noch keinen Elfmeter gegen sich bekam.

Statistikduell: Ballgewinne hoch, Tore niedrig

Mit 160 hohen Ballgewinnen liegt Bielefeld ligaweit auf Rang drei, dicht gefolgt von Braunschweig (162) – nur Kaiserslautern (166) und Paderborn (171) sind aktiver im Pressing. Trotz dieser Balleroberungen hakt es beim Abschluss: Der BTSV stellt mit lediglich 21 Treffern, gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf (19), den zweitschwächsten Angriff der Liga. Bielefeld überzeugt zwar bei Standards, bleibt aus dem Spiel heraus aber vieles schuldig und generiert die wenigsten Großchancen aller Teams im neuen Kalenderjahr. Dennoch absolviert Braunschweig mit 24 Punkten nach 20 Partien seine beste Zweitligasaison seit 2017/18 (damals 25 Punkte), während der DSC vor dem 21. Spieltag um den ersten Sieg unter Michél Kniat im Jahr 2026 ringt.

