2. Bundesliga heute: Bielefeld - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 12:31 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 28. Februar 2026, empfängt DSC Arminia Bielefeld Hannover 96 zum traditionsreichen Duell in der SchücoArena (Anstoß 13:00 Uhr).

Auf der Bank der Ostwestfalen nimmt Cheftrainer Mitch Kniat Platz, bei den Gästen dirigiert Christian Titz das Geschehen. Hannover reist mit 42 Punkten aus 23 Partien an und spielt damit seine beste Zweitliga-Saison seit dem Aufstieg 2016/17. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach.

Bielefeld - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Niedersachsen sind aktuell in fünf Zweitliga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) und holten in der Rückrunde starke 13 Zähler – nur 2001/02 war Hannover in diesem Saisonabschnitt noch effektiver.

Hinzu kommt eine Serie von drei Zweitliga-Siegen in Folge gegen die Arminia, nachdem die vorherigen sieben Duelle sieglos geblieben waren. Bielefeld gewann dagegen nur zwei der letzten elf Ligapartien (vier Remis, fünf Niederlagen); seit dem 13. Spieltag sicherte sich lediglich Preußen Münster noch weniger Dreier.

Update (12:31 Uhr): Die Aufstellungen Bielefeld - Hannover sind da

Hannover 96: Nahuel Noll, Maik Nawrocki, Bastian Allgeier, Ime Okon, Maurice Neubauer, Enzo Leopold, Noël Aséko, Kolja Oudenne, Benjamin Källman, Daisuke Yokota, Elias Saad

Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Tim Handwerker, Maximilian Bauer, Benjamin Boakye, Robin Knoche, Maël Corboz, Jannik Rochelt, Stefano Russo, Marius Wörl, Monju Momuluh, Roberts Uldrikis

Statistiken: Standards gegen Offensivpower aus dem Spiel

Die Arminia stellt mit 21 Treffern nach ruhenden Bällen die Standardmacht der Liga, 58 Prozent aller Bielefelder Tore fallen auf diesem Weg. Hannover erzielt seine Treffer dagegen überwiegend aus dem Spiel heraus (31 Tore, ligaweit Spitze) und kreierte mit 92 Großchancen den Bestwert der 2. Bundesliga. Bei den Ostwestfalen traf Jonas Grodowski in 64 Prozent der Heimspiele, während Hannovers Benjamin Källman saisonübergreifend bei 13 Toren steht – zehn davon erzielte der Finne in der Fremde.

Personalien und besondere Serien vor dem Anpfiff

Hannover muss gelbgesperrt auf Abwehrchef Virgil Ghita verzichten; in den bisherigen 23 Spieltagen verpasste der Verteidiger nur eine Startelfpartie – damals setzte es eine 2:3-Heimniederlage gegen Darmstadt. Bielefelds Tim Handwerker verbuchte zuletzt in drei Spielen in Folge einen Assist, eine längere Serie gab es bei der Arminia seit Datenerfassung 2006/07 nicht. Blick auf die jüngsten Muster: In den vergangenen fünf Auswärtspartien von Hannover fielen stets mindestens drei Tore, und die Niedersachsen markierten dabei jeweils den ersten Treffer. Bei neun der letzten zehn direkten Begegnungen endete das Resultat mit einer geraden Torzahl; in fünf der vergangenen zehn Duelle wurde zudem auf den Punkt gezeigt.

