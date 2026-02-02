2. Bundesliga heute: Bochum - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.02.2026 • 15:30 Uhr Der VfL Bochum empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitag (18.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der VfL Bochum den 1. FC Nürnberg zum Zweitliga-Duell im Vonovia Ruhrstadion. Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt Uwe Rösler, beim Club nimmt Miroslav Klose Platz. Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich.

Historisch betrachtet liegt der Vorteil klar bei den Blau-Weißen: In acht Zweitliga-Heimspielen gegen Nürnberg gab es für Bochum sechs Siege und zwei Remis – kein anderer Zweitligist war im Ruhrstadion so häufig zu Gast, ohne zu gewinnen. In der Hinrunde gelang den Franken allerdings ein 2:1-Heimerfolg, erst ihr zweiter Saisonsieg damals.

Bochum - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfL kann eine Serie von neun ungeschlagenen Ligaspielen (drei Siege, sechs Remis) vorweisen, was die beste Bochumer Phase seit Frühjahr 2020 darstellt. Allerdings sprang in den vergangenen sieben Partien nur ein Dreier heraus (2:0 gegen Schalke). Zu Hause ist Rösler nach acht Spielen (vier Siege, drei Remis, eine Niederlage) nahezu makellos, zuletzt blieb seine Elf zweimal in Folge ohne Gegentor. Verzichten muss Bochum jedoch auf die gesperrten Philipp Strompf – der unter Rösler bislang keine Minute verpasst hat – und Koji Miyoshi, der zwei der jüngsten drei VfL-Treffer erzielte.

Nürnberg vor Jubiläum und Auswärtsprüfung

Während Bochum daheim gefestigt wirkt, reist Nürnberg als schwächstes Auswärtsteam der Saison (sieben Punkte aus zehn Spielen) an und hat vier Auswärtsniederlagen in Serie im Gepäck – eine weitere Pleite würde den vereinsinternen Negativrekord aus den Jahren 1996/97 einstellen. Offensiv zeigte sich der Club zuletzt treffsicher: Das 5:1 gegen den Karlsruher SC bedeutete den höchsten Zweitligasieg seit Oktober 2024.

Julian Justvan steht im Ruhrstadion vor seinem 150. Zweitligaspiel. Seit seinem FCN-Debüt im August 2024 sammelte er 31 Scorerpunkte in 53 Partien. Mohamed Ali Zoma erzielte zwar alle acht Saisontore im Max-Morlock-Stadion, wartet in der Fremde aber noch auf seinen Premierentreffer.

Statistische Eckdaten

In den letzten vier Begegnungen des VfL fielen jeweils weniger als drei Treffer. Nürnberg blieb in den vergangenen neun Ligaspielen nie ohne Gegentor und kassierte in jedem der letzten 15 Auswärtsauftritte mindestens einen Treffer. Der VfL wiederum hat in Heimspielen mit Philipp Hofmann als Torschützen zuletzt zweimal gewonnen. Während die Rösler-Elf in der jüngsten Nullnummer gegen Paderborn 22 Abschlüsse benötigte, zeigte der Club beim 5:1 über Karlsruhe enorme Effizienz – fünf Tore bei zwölf Schüssen.

Wird VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.