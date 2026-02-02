2. Bundesliga heute: Bochum - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2026 • 10:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 15. Februar 2026, empfängt der VfL Bochum 1848 den SC Paderborn 07 um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. Während Bochum unter Trainer Uwe Rösler in der Liga nur eines der bisherigen 13 Zweitliga-Partien verlor und dabei 24 Zähler sammelte, reist Paderborn mit 39 Punkten aus 21 Spielen an – die zweitbeste Zwischenbilanz seiner Vereinsgeschichte. Dennoch ließ die Elf von Coach Ralf Kettemann zuletzt Federn: Drei der vergangenen vier Auswärtspartien gingen verloren, darunter zwei in Serie – das passierte dem SCP zuletzt im Frühjahr 2023.

Die Bilanz gegeneinander zeigt ein Wechselspiel: Bochum verlor zwar drei der letzten vier Zweitliga-Duelle mit Paderborn, doch im eigenen Stadion ist die Quote gegen die Ostwestfalen eindeutig – fünf Siege in acht Zweitliga-Heimspielen stehen nur zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Bemerkenswert: Sämtliche der letzten sieben Aufeinandertreffen an der Castroper Straße endeten mit mindestens drei Toren. Insgesamt kassierte Paderborn in Bochum eine Niederlagenquote von 63 Prozent, höher ist sie unter den aktuellen Zweitliga-Klubs nur in Darmstadt.

Spieler im Fokus: Hofmann & Miyoshi treffen regelmäßig

Bochums Angreifer Philipp Hofmann führt sein Team mit neun direkten Torbeteiligungen (fünf Treffer, vier Vorlagen) an. In den beiden jüngsten Heimspielen erzielte er jeweils ein Tor; traf er zu Hause, gewann der VfL beide Male. Koji Miyoshi reihte sich zuletzt mit Treffern in zwei Partien nacheinander ein – ihm gelang dieses Kunststück zuvor nur einmal in 24 Einsätzen. Auf der Gegenseite überzeugt Paderborn mit ligaweit 31 Strafraumaktionen pro Partie sowie mindestens einem Tor in 81 Prozent aller ersten Halbzeiten dieser Saison. Bochum wiederum ist für vertikale Angriffe bekannt: Mit 44 schnellen Vorstößen belegt der VfL ligaweit Rang zwei.

Disziplin und frühe Szenen: Schiedsrichter Tom Bauer im Blickpunkt

In neun der letzten zehn direkten Duelle zwischen Bochum und Paderborn gab es schon in der Anfangshalbstunde mindestens eine Karte, zuletzt sogar siebenmal in Serie. Der VfL erhielt in den jüngsten fünf Heimpartien jeweils die erste Verwarnung, in vier aufeinanderfolgenden Heimduellen gegen den SCP ebenfalls. Paderborn brachte es in den vergangenen drei Ligaspielen außerdem jeweils auf einen Platzverweis. Insgesamt setzen beide Vereine stark auf junge Akteure: Nur Nürnberg verzeichnet aktuell mehr Einsatzminuten von U23-Spielern als der SCP (7 888) und der VfL (7 867). Schiedsrichter Tom Bauer leitet die Partie.

