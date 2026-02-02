2. Bundesliga heute: Braunschweig - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 10:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 14. Februar 2026, empfängt Eintracht Braunschweig den SV Darmstadt 98 im Eintracht-Stadion. Der Anstoß der Zweitliga-Partie erfolgt um 13:00 Uhr, Schiedsrichter Timo Gansloweit leitet das Duell. Auf der Bank der Löwen nimmt Cheftrainer Heiner Backhaus Platz, sein Pendant bei den Lilien ist Florian Kohfeldt.

Braunschweig verlor nur eines seiner letzten zehn Zweitliga-Heimspiele gegen Darmstadt (0:1 in der Saison 2022/23) und kassierte gegen keinen aktuellen Zweitligisten weniger Gegentore pro Heimspiel als gegen die Lilien (0,6). Insgesamt haben die Löwen lediglich sechs ihrer 35 Gegentreffer nach ruhenden Bällen hinnehmen müssen – ligaweit Tiefstwert. Offensiv bleiben die Niedersachsen jedoch ausbaufähig: 23 Saisontore bedeuten die zweitschwächste Ausbeute im Unterhaus, und nach der Pause traf das Team erst neunmal, ebenfalls Ligatiefstwert. In der Rückrunde sammelte Braunschweig bislang vier Punkte (1 S, ein U, zwei N).

Darmstadt bringt Serie und Liga-Bestwerte mit

Die Lilien reisen mit einer Serie von elf Zweitliga-Spielen ohne Niederlage (6 S, fünf U) an – die längste aktuelle Folge der Liga. Mit 40 Treffern stellen sie die beste Offensive, 24 Tore fielen nach der Halbzeitpause. Schlüsselspieler Marco Richter lieferte bereits sieben Assists und legte ligaweit die meisten Großchancen auf (14), während Fraser Hornby bei 14 Scorern steht (8 T, sechs V). Defensiv überzeugen Matej Maglica (72 % gewonnene Zweikämpfe) und Patric Pfeiffer (71 %), die besten Werte des Unterhauses. Auswärts endeten die vergangenen drei Partien der Hessen jedoch jeweils remis; in den letzten fünf Gastspielen sprang nur ein Sieg heraus.

