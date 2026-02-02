2. Bundesliga heute: Darmstadt - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Darmstadt 98 geht mit einer makellosen Heimbilanz in die Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13 Uhr): Acht Siege und drei Remis bedeuten die einzige noch ungeschlagene Heimbilanz der laufenden Zweitliga-Saison. Nach fünf Erfolgen in Serie könnte das Team von Trainer Florian Kohfeldt mit einem weiteren Dreier den vereinseigenen Rekord von sechs Heimsiegen am Stück einstellen (zuletzt 2021).
2. Liga heute: Darmstadt - Düsseldorf
In den vergangenen sieben Spielen am Böllenfalltor erzielten die Lilien jeweils das erste Tor, insgesamt stehen bereits ligabestwerte 42 Saisontreffer zu Buche. Großen Anteil daran hat Angreifer Isac Lidberg, der in 45 Prozent aller Ligaeinsätze und in 55 Prozent der Heimspiele traf.
Darmstadt - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: Sky
- Livestream: Sky
- Liveticker: SPORT1
Fortuna Düsseldorf reist angeschlagen an: Fünf Niederlagen aus den letzten sechs Zweitliga-Auswärtsspielen stehen nur ein Remis in Karlsruhe gegenüber. Insgesamt kassierte die Mannschaft von Coach Markus Anfang seit dem 17. Spieltag jedoch ligaweit die wenigsten Gegentore (fünf). 20 Saisontore markieren allerdings die schwächste Offensive der Liga, was sich auch in der Chancenverwertung zeigt: Nur sieben Prozent der Abschlüsse landen im Netz – Tiefstwert der 2. Bundesliga.
Fortuna historisch vorn, Hinrunde klar bei den Lilien
Gegen keinen anderen Zweitliga-Gegner verlor Darmstadt so häufig wie gegen Düsseldorf (elf Mal), während die Rheinländer nur gegen Aue und Karlsruhe öfter gewannen (je zwölf). Das Hinspiel endete jedoch mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg der Lilien – Düsseldorfs höchste Heimniederlage dieser Saison und Darmstadts klarster Auswärtserfolg. Für Markus Anfang war es die dritte Zweitliga-Pleite in Folge gegen Darmstadt; vier Niederlagen am Stück gegen denselben Gegner hat der Fortuna-Coach in seiner Profilaufbahn noch nie kassiert. In fünf der letzten zehn direkten Duelle beider Teams wurde mindestens ein Elfmeter verhängt.
