2. Bundesliga heute: Darmstadt - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 10:00 Uhr Darmstadt 98 empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Darmstadt 98 geht mit einer makellosen Heim­bilanz in die Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13 Uhr): Acht Siege und drei Remis bedeuten die einzige noch ungeschlagene Heimbilanz der laufenden Zweitliga-Saison. Nach fünf Erfolgen in Serie könnte das Team von Trainer Florian Kohfeldt mit einem weiteren Dreier den vereins­eigenen Rekord von sechs Heim­siegen am Stück einstellen (zuletzt 2021).

In den vergangenen sieben Spielen am Böllenfalltor erzielten die Lilien jeweils das erste Tor, insgesamt stehen bereits liga­best­werte 42 Saisontreffer zu Buche. Großen Anteil daran hat Angreifer Isac Lidberg, der in 45 Prozent aller Liga­einsätze und in 55 Prozent der Heim­spiele traf.

Darmstadt - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fortuna Düsseldorf reist angeschlagen an: Fünf Niederlagen aus den letzten sechs Zweitliga-Aus­wärts­spielen stehen nur ein Remis in Karlsruhe gegenüber. Insgesamt kassierte die Mannschaft von Coach Markus Anfang seit dem 17. Spieltag jedoch liga­weit die wenigsten Gegen­tore (fünf). 20 Saisontore markieren allerdings die schwächste Offensive der Liga, was sich auch in der Chancen­verwertung zeigt: Nur sieben Prozent der Abschlüsse landen im Netz – Tiefstwert der 2. Bundesliga.

Fortuna historisch vorn, Hinrunde klar bei den Lilien

Gegen keinen anderen Zweitliga-Gegner verlor Darmstadt so häufig wie gegen Düsseldorf (elf Mal), während die Rheinländer nur gegen Aue und Karlsruhe öfter gewannen (je zwölf). Das Hinspiel endete jedoch mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg der Lilien – Düsseldorfs höchste Heimniederlage dieser Saison und Darmstadts klarster Auswärtserfolg. Für Markus Anfang war es die dritte Zweitliga-Pleite in Folge gegen Darmstadt; vier Nieder­lagen am Stück gegen denselben Gegner hat der Fortuna-Coach in seiner Profi­laufbahn noch nie kassiert. In fünf der letzten zehn direkten Duelle beider Teams wurde mindestens ein Elfmeter verhängt.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.