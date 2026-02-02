2. Bundesliga heute: Darmstadt - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 17:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 20:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SV Darmstadt 98 heute Abend (Anstoß 20:30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt, prallen zwei Traditionsklubs mit völlig unterschiedlichen Auswärts- und Heimgesichtern aufeinander. Unter Trainer Florian Kohfeldt sind die Lilien in dieser Zweitliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen und führen mit 24 Punkten die Heimtabelle an. Darmstadt hat gegen aktuell weitere Zweitligisten nirgends eine bessere Siegquote im eigenen Stadion (75 %) als gegen die Roten Teufel – die letzten beiden Heimduelle gingen ebenfalls an die Südhessen. Insgesamt ist das Kohfeldt-Team seit zehn Ligapartien ungeschlagen und spielt mit 38 Zählern nach 20 Spieltagen seine drittbeste Zweitliga-Saison der Klubgeschichte.

Die Offensivstärke der Gastgeber zeigt sich in bislang 36 erzielten Saisontoren – nur die SV Elversberg traf noch häufiger. Stürmer Fraser Hornby steuerte allein seit Anfang November sechs Treffer und zwei Assists bei und liegt damit ligaweit gemeinsam mit Magdeburgs Baris Atik an der Spitze der Scorerliste im genannten Zeitraum. Auch Isaac Lidberg glänzt: Der Schwede traf in der Hälfte aller Ligapartien und in 60 Prozent der Heimspiele. Dazu kommt Darmstadts Effizienz bei Standards – sechs Tore nach 98 Ecken bedeuten ligaweit die beste Quote. Bemerkenswert: In den vergangenen fünf direkten Duellen mit Lautern erzielten die Lilien stets das erste Tor.

Roten Teufel ohne Robinson – Hoffnung auf Debüt von Neuzugang Berisha

Kaiserslautern reist nach der 1:3-Niederlage gegen die SV Elversberg an und konnte nur eines der letzten fünf Zweitliga-Spiele gewinnen. In der Fremde stehen für die Mannschaft von Torsten Lieberknecht erst neun von 31 Punkten zu Buche; nur der 1. FC Nürnberg holte prozentual weniger Zähler auf Reisen. Besonders schmerzlich dürfte das Fehlen von Leon Robinson sein: Der zweikampfstarke Flügelverteidiger ist nach seiner Roten Karte gesperrt, nachdem er an den letzten elf Spieltagen stets in der Startelf gestanden und dabei ligaweit die zweitmeisten Tacklings gesammelt hatte. Für frische Offensivimpulse könnte Mergim Berisha sorgen: Der Winterneuzugang bringt 15 Bundesliga-Scorerpunkte mit und könnte heute sein Zweitliga-Debüt im FCK-Trikot feiern.

Lieberknechts „gelassene Konsequenz“ trifft auf ehemaligen Aufstiegsverein

Für FCK-Coach Torsten Lieberknecht bedeutet die Rückkehr ans Böllenfalltor auch ein Wiedersehen mit dem Klub, den er 2023 selbst in die Bundesliga geführt hatte. In der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Leadertalk“ gab der 52-Jährige Einblicke in sein Führungsverständnis: Analyse als Mittel zur Selbstregulation, bewusst dosierte Kommunikation und die Bereitschaft, eigene Fehler einzugestehen gehören zu seiner „gelassenen Konsequenz“. Dabei betont er, dass Nähe zu Spielern und Fans zwar Kraft spende, aber auch verletzen könne – eine Balance, die er aktiv pflegt, um Abnutzung vorzubeugen. Diese Haltung soll den Roten Teufeln helfen, heute ihre Auswärtsschwäche abzulegen und trotz der personellen Umstellungen konkurrenzfähig zu bleiben.

Wird SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live bei Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.