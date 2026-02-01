2. Bundesliga heute: Dresden - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.02.2026 • 10:30 Uhr SG Dynamo Dresden empfängt heute DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 01.02.2026, empfängt die SG Dynamo Dresden den DSC Arminia Bielefeld um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Felix Wagner. Vier der letzten fünf Pflichtspielduelle entschieden die Sachsen für sich, hinzu kommt ein Remis – alle Begegnungen fanden allerdings in der 3. Liga statt. In der 2. Bundesliga wartet Dresden im eigenen Stadion noch immer auf einen Sieg gegen die Arminia (vier Niederlagen, ein Unentschieden). Damit bleibt Bielefeld trotz der jüngsten Negativserie in der Fremde ein aus Dresdner Sicht ungeliebter Gast. Die Trainerbank besetzen Thomas Stamm bei der SGD und Michél Kniat auf Seiten der Ostwestfalen.

Dresden - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber starteten erstmals in ihrer Vereinsgeschichte mit zwei Siegen in eine Zweitliga-Rückrunde und stellten dabei die beste Defensive aller Teams (nur ein Gegentor). Zuvor war Dresden mit lediglich drei Siegen und 13 Punkten noch das Schlusslicht der Hinrunde gewesen, den ersten Saisonsieg gab es am 3. Spieltag ausgerechnet in Bielefeld. Trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse bleibt die Defensive ein Sorgenkind: 35 Gegentore bedeuten den geteilten zweitschlechtesten Wert der Liga, nur Fürth kassierte mehr. Immerhin gelangen zwei Siege in den letzten drei Heimauftritten, inklusive der ersten Zweitliga-Weißen-Weste seit April 2022.

Krise bei Arminia Bielefeld: Auswärtsflaute und Tormangel

Arminia Bielefeld reist mit einer Serie von sieben Zweitligaspielen ohne Sieg (drei Unentschieden, vier Niederlagen) nach Elbflorenz – ligaweit ist derzeit kein Team länger sieglos. In der Fremde blieb die Mannschaft von Michél Kniat sogar achtmal in Folge ohne Dreier; der bislang einzige Auswärtssieg der Saison datiert vom ersten Spieltag in Kiel. Offensiv stockt es ebenfalls: Nur vier Treffer in den letzten sieben Partien bedeuten Ligatiefstwert, während Dresden im gleichen Zeitraum zwölfmal netzte. Ein Lichtblick bleibt die starke Standardbilanz: 17 Tore nach ruhenden Bällen sind ligaweit Spitze.

Spieler im Fokus: Keller, Amoako und Grodowski prägen die Statistiken

Bei den Hausherren sorgte Winterzugang Thomas Keller für Furore: Der Mittelfeldmann traf in seinen ersten beiden Zweitliga-Einsätzen und stellte damit einen Klubrekord ein. Kofi Amoako erzielte jüngst in Magdeburg seinen Premierentreffer im Profifußball – er ist Dynamos 100. verschiedener Zweitliga-Torschütze, zudem hat die Stamm-Elf bereits zwölf unterschiedliche Schützen auf dem Konto. Auf Bielefelder Seite ragt Joel Grodowski heraus: Mit acht Saisontoren führt er die Arminia-Torschützenliste an und verwandelte alle vier Elfmeter, womit er den Ligabestwert teilt. Angesichts von Dresdens zwölf Gegentoren nach Standards könnte gerade diese Bielefelder Stärke am Sonntag eine entscheidende Rolle spielen.

Wird SG Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.