2. Bundesliga heute: Dresden - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.02.2026 • 15:30 Uhr SG Dynamo Dresden empfängt heute SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute rollt im Rudolf-Harbig-Stadion wieder der Ball, wenn die SG Dynamo Dresden den SV Darmstadt 98 empfängt (ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Auf der Bank der Sachsen sitzt Trainer Thomas Stamm, während Florian Kohfeldt die Gäste aus Südhessen anleitet.

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Lars Erbst, der damit sein drittes Zweitliga-Spiel in dieser Saison pfeift. Dynamo verlor nur eines der vergangenen sechs Ligaduelle – zuvor war das in der laufenden Spielzeit nie gelungen.

Die Lilien stehen nach 23 Partien bei 45 Punkten und spielen damit ihre zweitbeste Zweitliga-Saison überhaupt. Sie sind seit 13 Spielen ungeschlagen und verfügen mit 44 Treffern über die derzeit beste Offensive der Liga.

In den jüngsten sieben Partien traf Darmstadt immer mindestens doppelt. Verzichten muss Kohfeldt allerdings auf Top-Vorbereiter Marco Richter, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Richter hat ligaweit die meisten Großchancen kreiert und liegt mit neun Assists nur knapp hinter Fabian Reese.

Lilien winkt historischer Pflichtspiel-Sieg

Darmstadt gewann die letzten sechs Pflichtspiele gegen Dynamo Dresden (viermal Liga, zweimal Pokal). Ein weiterer Erfolg würde den Vereinsrekord aus den Jahren 1976 bis 1980 gegen Eintracht Trier einstellen.

Dynamo wartet seit acht Begegnungen auf einen Sieg gegen die Südhessen und kassierte in den jüngsten sechs Heimduellen stets mindestens ein Gegentor. Immerhin: In dieser Zweitliga-Rückrunde fielen bei Heimauftritten der Sachsen in 45 Prozent der Fälle schon in der ersten Halbzeit Treffer auf beiden Seiten – so auch in neun der letzten neun Partien im Rudolf-Harbig-Stadion.

Wird SG Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.