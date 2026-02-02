2. Bundesliga heute: Dresden - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 17:30 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (14.02.2026, 20:30 Uhr) empfängt die SG Dynamo Dresden den SV 07 Elversberg im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion. Auf der Bank der Sachsen nimmt Cheftrainer Thomas Stamm Platz, sein Gegenüber bei der SVE ist Vincent Wagner. Für die Spielleitung ist Schiedsrichter Robin Braun verantwortlich. Dresden ist in der laufenden Rückrunde nach vier Partien noch ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis) und hat mit acht Zählern den besten Rückrundenstart seiner Zweitliga-Geschichte hingelegt – ligaweit übertrifft nur Hannover 96 diesen Wert (9 Punkte).

Dresden - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Christoph Daferner trifft in 40 Prozent der Dresdner Heimspiele und hat in fünf aufeinanderfolgenden Partien nach Eckbällen zugeschlagen – ligaweit nur Darmstadt 98 erzielte mehr Eckballtreffer als die Sachsen (7 zu 6). Neuzugang Thomas Keller war in vier Zweitliga-Einsätzen für die SGD bereits dreimal erfolgreich; schneller erreichte zuvor nur Daferner selbst die Drei-Tore-Marke im Dynamo-Trikot. Wenn Keller einnetzte, gewannen die Schwarz-Gelben zuletzt zweimal. Zudem blieb Dresdens Defensive 2026 mit lediglich vier Gegentoren zusammen mit Hannover die beste der Liga.

Elversbergs Auswärtsstärke trifft auf jüngste Delle

Die SV Elversberg reist als bestes Auswärtsteam der Saison an und hat bereits sechs Siege in der Fremde gefeiert – nur ein Erfolg fehlt zum Vereinsrekord. Auffällig: In den vergangenen fünf Auswärtspartien erzielten die Saarländer stets das erste Tor und trafen jeweils in der ersten Halbzeit. Dennoch holte die SVE in der Rückrunde bislang lediglich vier Punkte; nur Schalke 04 (3) und Preußen Münster (2) sammelten weniger. Zwei Niederlagen in den letzten vier Spielen entsprechen bereits der Gesamtzahl der vorherigen 15 Partien (9S 4U 2N).

Wird SG Dynamo Dresden gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.