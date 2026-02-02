2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.02.2026 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) empfängt Fortuna Düsseldorf den VfL Bochum 1848 in der heimischen Merkur Spiel-Arena. Die jüngste Bilanz spricht klar für die Gäste: Bochum gewann die vergangenen drei Pflichtspiele in Düsseldorf, zuletzt das Relegations-Rückspiel im Mai 2024 mit 3:0.

Gelingt dem Team von Trainer Uwe Rösler nun der vierte Auswärtssieg in Serie bei der Fortuna, wäre das die Einstellung des Vereinsrekords, den der VfL bislang nur gegen 1860 München (2006–2013) und den 1. FC Saarbrücken (1976–1990) erreichte. Acht der letzten zehn direkten Duelle endeten zudem mit einer ungeraden Torzahl.

Düsseldorf - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang steht mit 25 Punkten nach 23 Partien vor ihrer zweitschwächsten Zweitliga-Bilanz dieses Jahrtausends; lediglich 2015/16 waren es zu diesem Zeitpunkt weniger Zähler (24).

Mit erst 21 Treffern gelangen den Düsseldorfern die wenigsten Tore der Liga. Hoffnung macht jedoch die jüngste Heimform: Zehn Punkte aus den vergangenen vier Ligaspielen vor eigenem Publikum bedeuten seit dem 17. Spieltag den geteilten Bestwert gemeinsam mit Nürnberg und Paderborn.

VfL Bochum: Zehn Spiele ohne Niederlage unter Rösler

Seit Uwe Rösler auf der Bank des VfL Bochum Platz genommen hat, sind die Blau-Weißen in der 2. Bundesliga seit zehn Partien ungeschlagen – nur Tabellenführer Darmstadt ist länger ohne Pleite.

Auswärts blieb der VfL unter Rösler in sieben Pflichtspielen unbesiegt; eine derart lange Serie gab es zuletzt 2010/11 unter Friedhelm Funkel. Allerdings endeten die letzten drei Auswärtsauftritte ebenso wie die letzten drei Ligaspiele insgesamt jeweils remis, und mit nur vier Treffern nach der 75. Minute weist Bochum den schwächsten Spät-Tore-Wert der Liga auf.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.