2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.02.2026 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend (Anstoß 18:30 Uhr) öffnet die Merkur Spiel-Arena ihre Tore für das Westduell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Preußen Münster. Auf der Bank der Gastgeber nimmt Cheftrainer Markus Anfang Platz, während Alexander Ende seine Münsteraner dirigiert.

Dr. Robert Kampka leitet die Partie des 22. Spieltags, in der Düsseldorf eine Serie von drei Heimsiegen verteidigt und an das 2:1 aus dem Hinspiel anknüpfen möchte – damals reichten den Rheinländern rekordverdächtige 28 Prozent Ballbesitz zum Auswärtserfolg.

Die Hausherren präsentieren sich derzeit als formstärkstes Team der Liga: Aus den letzten fünf Partien sammelte Düsseldorf zehn Punkte, kassierte bei nur 8,8 gegnerischen Abschlüssen pro Spiel insgesamt fünf Gegentore – Ligabestwert zusammen mit Hertha BSC. Cedric Itten traf in den vergangenen drei Heimspielen und erzielte 45 Prozent aller Düsseldorfer Saisontore (9 von 20). Immer wenn der Schweizer im eigenen Stadion erfolgreich war, stand anschließend ein Heimsieg zu Buche – zuletzt gleich viermal in Serie.

Preußen Münster unter Druck: Sieglosserie und Kopfballprobleme

Die Gäste reisen mit sieben Zweitliga-Partien ohne Dreier (vier Remis, drei Niederlagen) an und haben in diesem Zeitraum lediglich vier Treffer erzielt – so wenige wie kein anderes Team. Besonders anfällig zeigte sich die Mannschaft von Alexander Ende in der Luft: Zehn Gegentore nach Kopfbällen sind Ligahöchstwert, eines davon fiel im Hinspiel gegen die Fortuna. Offensiv gelangen den Preußen erst zwei Kopfballtreffer, womit sie gemeinsam mit Magdeburg den Tiefstwert teilen.

Einzelduelle: Rondic in der Luft, Hendrix im Fokus

Imad Rondic brachte es am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum auf 15 Luftzweikämpfe in 67 Minuten und erzielte in seinem 20. Pflichtspieleinsatz der Saison sein erstes Tor – eine Rolle, die gegen Fortunas sattelfeste Defensive (nur ein Kopfballgegentor) erneut gefragt sein dürfte. Ex-Fortune Jorrit Hendrix steuerte in den vergangenen beiden Partien je ein Tor und eine Vorlage bei, sah dabei allerdings seine achte und neunte Gelbe Karte. Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse und Statistiken rückt somit die Effektivität beider Schlüsselspieler im Mittelfeld und Strafraumzentrum in den Mittelpunkt dieses Westduells.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.