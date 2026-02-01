2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.02.2026 • 10:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 01. Februar 2026, empfängt Fortuna Düsseldorf den SC Paderborn 07 in der heimischen Merkur Spiel-Arena. Die Partie wird um 13.30 Uhr von Schiedsrichter Christian Dingert angepfiffen. An der Seitenlinie stehen Markus Anfang für die Fortuna und Ralf Kettemann für die Ostwestfalen – zwei Trainer, deren Duell gleich mehrere brisante Geschichten bereithält.

Düsseldorf - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Düsseldorf hat zuletzt erstmals zwei Zweitliga-Siege in Folge gegen Paderborn gefeiert und ist nun drei Duelle in Serie ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Gelänge heute erneut ein Dreier, wäre es sogar das erste Mal, dass beide Saisonspiele im Unterhaus gegen den SCP gewonnen würden. Für Tore ist historisch gesorgt: Seit Beginn der Saison 2020/21 trafen in allen elf Zweitliga-Aufeinandertreffen beider Klubs stets beide Teams – insgesamt fielen 39 Treffer, der Höchstwert aller Paarungen im selben Zeitraum.

Formkurven: Heimstarke Düsseldorfer treffen auf auswärtsstarken SCP

Mit lediglich 20 Punkten aus 19 Partien erlebt Fortuna Düsseldorf seine schwächste Zwischenbilanz seit vier Jahren; elf Niederlagen bedeuten sogar einen eingestellten Vereinsnegativrekord. Immerhin holte die Anfang-Elf in den vergangenen beiden Heimspielen die volle Ausbeute von sechs Zählern – zuvor waren es in acht Heimauftritten zusammen erst fünf Punkte. Paderborn reist dagegen mit 36 Punkten als eines der beiden besten Auswärtsteams der Liga (17 Zähler in neun Spielen) an und spielt seine zweitbeste Zweitliga-Saison nach 2011/12.

Personalien und Statistiken: Itten treffsicher, Egouli gesperrt – Kettemann baut auf Tigges

Fortunas Offensive ist mit 17 Saisontoren ligaweit die schwächste, doch Cedric Itten traf in den letzten beiden Heimspielen jeweils früh zum 1:0 und steuerte auch im Hinspiel in Paderborn den Führungstreffer zum 2:1-Erfolg bei. Verzichten muss Markus Anfang allerdings auf den gesperrten Elias Egouli, der nach seinem ersten Zweitligator die Gelb-Rote Karte sah. Beim SCP hofft Ralf Kettemann erneut auf Steffen Tigges: Der Joker erzielte gegen Münster binnen 45 Minuten zwei Treffer, wartet allerdings noch auf sein erstes Auswärtstor im Unterhaus. Kurios: Anfang verlor fünf seiner sieben Zweitliga-Partien gegen Paderborn und kassierte dabei satte 23 Gegentore – ein Gegentorschnitt von 3,3 pro Spiel.

