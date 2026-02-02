2. Bundesliga heute: Elversberg - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 10:00 Uhr Elversberg empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit 41 Punkten nach 22 Partien schreibt die SV 07 Elversberg schon jetzt Vereinsgeschichte: Nie zuvor sammelte der Aufsteiger in der 2. Bundesliga mehr Zähler zu diesem Zeitpunkt. Trainer Vincent Wagner sitzt damit auf einer komfortablen Basis, zumal seine Mannschaft mit 39 Treffern hinter Darmstadt (42) und Hannover (41) die drittbeste Offensive der Liga stellt.

In den vergangenen sechs Ligaspielen fiel stets bereits vor der Pause ein Elversberger Tor, und gleich 16 Saisontreffer markierte die SVE in der Schlussviertelstunde – Ligaspitze. Einziger Makel: Nach zuvor zwölf ungeschlagenen Heimauftritten ging das jüngste Spiel an der Kaiserlinde mit 0:3 gegen Hertha verloren.

Elversberg - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Eintracht Braunschweig hat unter Coach Heiner Backhaus zwar erst einen Sieg aus den ersten fünf Rückrunden-Begegnungen eingefahren (2 Remis, zwei Niederlagen), liegt mit 25 Punkten aber dennoch auf Kurs für die beste Zweitliga-Saison seit 2017/18. Sorgen bereitet den Löwen die Auswärtsbilanz von nur einem Dreier aus den letzten fünf Partien in der Fremde.

Hinzu kommt der Ausfall des gelbgesperrten Mehmet Aydin, dessen fünf Tore und drei Vorlagen bislang ligaweit die interne Bestmarke bedeuteten. Besonders nach der Pause hapert es: In einer Tabelle der zweiten Halbzeiten stünde Braunschweig mit nur 16 Punkten auf dem letzten Rang, bei lediglich neun Treffern in Durchgang zwei.

Petkovs Formhoch trifft auf Braunschweigs Spät-Schwäche

Lukas Petkov avanciert immer mehr zum Unterschiedsspieler der Elversberger. Der Offensivmann erzielte zuletzt sein fünftes Saisontor und hat mit nun sieben Scorerpunkten seinen persönlichen Bestwert aus der Vorsaison bereits eingestellt.

Auf der Gegenseite muss Braunschweig gerade in der Schlussphase wachsam sein: Zehn Gegentore kassierten die Löwen in dieser Saison ab der 76. Minute – nur Fürth und Düsseldorf zeigen sich hier noch anfälliger.

