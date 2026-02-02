2. Bundesliga heute: Elversberg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr SV Elversberg empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 21. Zweitliga-Spieltag empfängt der Tabellenzweite SV Elversberg am Samstag (07.02.2026, 13:00 Uhr) Hertha BSC in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Unter Trainer Vincent Wagner haben die Saarländer mit 38 Punkten nach 20 Partien ihre beste Zweitliga-Saisonbilanz erreicht und sind saisonübergreifend seit zwölf Heimspielen ungeschlagen (7 Siege, fünf Remis) – Vereinsrekord und aktuell längste Serie der Liga. Mit nur sechs Gegentoren vor heimischer Kulisse stellt die SVE gemeinsam mit Schalke die beste Heim-Defensive und führt zugleich die Torjägerliste der gesamten 2. Liga an (37 Treffer), davon allein 15 in der Schlussviertelstunde – Ligahöchstwert.

Elversberg - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Gästetrainer Stefan Leitl muss in Elversberg auf den rotgesperrten Dawid Kownacki verzichten, der mit einer Chancenverwertung von 33 Prozent und drei Auswärtstoren zu den effizientesten Berlinern zählte. Hoffnung auf neue Impulse weckt der unter der Woche verpflichtete Offensivmann Josip Brekalo, der bis zum Sommer an der Spree unterschrieb und nach Stationen beim VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart und zuletzt Real Oviedo seine Bundesliga-Erfahrung einbringt. Hertha reist allerdings ohne Sieg aus den letzten sechs Zweitliga-Begegnungen (5 Remis, ein Niederlage) an, kann aber auf eine starke Auswärtsbilanz bauen: Nur zwei Pleiten in neun Gastspielen bedeuten zusammen mit Hannover und Darmstadt Ligaspitze.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Hertha - Elversberg sind da

SV 07 Elversberg: Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Nicholas Mickelson, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Lukasz Poreba, Tom Zimmerschied, Bambasé Conté, Lukas Petkov, Frederik Schmahl, David Mokwa

Hertha BSC: Tjark Ernst, Deyovaisio Zeefuik, Michal Karbownik, Márton Dárdai, Linus Gechter, Paul Seguin, Michaël Cuisance, Fabian Reese, Marten Winkler, Pascal Klemens, Luca Schuler

Direkter Vergleich spricht klar für die SVE

Seit dem ersten Zweitliga-Duell beider Teams im Dezember 2023 (1:5 aus Elversberger Sicht) hat sich das Blatt komplett gewendet. Die folgenden vier Ligaspiele gewann die SVE allesamt bei 14:3 Toren und schoss gegen keinen anderen Gegner mehr Zweitliga-Tore – eine Erfolgsquote von 80 Prozent, die für Hertha die höchste Niederlagenrate gegen einen einzelnen Zweitligakonkurrenten darstellt. Einzig im DFB-Pokal-Achtelfinale dieser Saison behielten die Berliner beim 3:0 die Oberhand. Mit jeweils nur 20 Gegentreffern stellen beide Klubs aktuell jedoch die geteilte zweitbeste Defensive der Liga hinter Spitzenreiter Schalke.

Personalien und Schlüsselspieler im Fokus

Elversbergs Lukas Petkov reist mit ordentlich Rückenwind an: Der dribbelstärkste Profi der Liga (85 Versuche) traf in den letzten beiden Spielen und stellte mit nun vier Saisontoren seinen persönlichen Zweitliga-Bestwert ein. Kurz vor Transferschluss kam vom HSV Mittelfeldmann Immanuel Pherai per Leihe – ein Tausch-Wechsel, der Otto Stange zurück nach Hamburg führte. Auf Berliner Seite ragt Fabian Reese heraus: Der Flügelspieler war an 52 Prozent aller Hertha-Tore beteiligt (5 Treffer, acht Vorlagen) und liegt ligaweit nur knapp hinter Topscorer Isac Lidberg. Ohne Kownacki dürfte Reese noch stärker gefordert sein, während Neuzugang Brekalo für zusätzliche Kreativität sorgen soll.

