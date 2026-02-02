2. Bundesliga heute: Fürth - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.02.2026 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt die SpVgg Greuther Fürth den DSC Arminia Bielefeld. Die Franken verloren nur eines der vergangenen zehn Pflichtspiele gegen die Ostwestfalen (drei Siege, sechs Remis) und blieben in den letzten fünf direkten Duellen ungeschlagen.

Der 3:1-Erfolg im Hinspiel war dabei Fürths einziger Sieg mit mehr als einem Tor Differenz in dieser Zweitliga-Saison. An der Seite stehen Heiko Vogel (Fürth) und Michél Kniat (Bielefeld), die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichter Wolfgang Haslberger.

Fürth - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 19 Punkten aus 22 Partien spielt das Kleeblatt seine bislang schwächste Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Heiko Vogel gewann nur eines ihrer letzten zehn Ligaspiele und kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

Besonders alarmierend: 53 Gegentore bedeuten ligaweit den zweitschlechtesten Wert seit 2001/02, zu Hause schlug der Ball bereits 24-mal ein.

Bielefeld reist mit starken Werten an

Arminia Bielefeld kommt mit einer Serie von vier ungeschlagenen Partien (zwei Siege, zwei Remis) nach Franken. Die Mannschaft von Michél Kniat überzeugt dabei mit der zweitgrößten Laufdistanz der Liga (122,6 km pro Spiel), den zweitmeisten Sprints (167) sowie den meisten intensiven Läufen (747). Tim Handwerker war zuletzt erstmals in drei Zweitliga-Partien in Folge direkt an einem Treffer beteiligt (ein Tor, zwei Vorlagen) und führt intern sowohl die Zweikampfquote (67 Prozent) als auch die Anzahl der Schussvorlagen (37) an. Zudem haben in dieser Saison bereits 15 verschiedene Arminen getroffen – ligaweit Spitze, gemeinsam mit Kiel und Elversberg.

Tore, Karten und Standards als mögliche Stellschrauben

In sechs der elf Bielefelder Auswärtsspiele fielen exakt zwei Treffer, insgesamt blieben die Ostwestfalen in dieser Saison auf fremdem Platz stets unter der Drei-Tore-Marke. Fürth wiederum erlebte in 40 Prozent seiner Heimspiele mindestens je ein Tor beider Teams schon vor der Pause. Während das Kleeblatt mit 53 Prozent die beste Großchancenverwertung der Liga aufweist, erspielt es sich zugleich die wenigsten solcher Möglichkeiten und lässt die meisten beim Gegner zu.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.