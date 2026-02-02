2. Bundesliga heute: Fürth - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.02.2026 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) treffen die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Magdeburg, die aktuell beiden Schlusslichter der 2. Bundesliga, aufeinander. Fürth geht als Tabellen-18. ins Heimspiel, während Magdeburg auf Rang 17 steht. Ein Duell Letzter gegen Vorletzter hat diese Zweitliga-Saison bereits zweimal gesehen – jeweils triumphierte der bis dato Tabellenletzte.

Historisch spricht einiges für das Kleeblatt: In den vergangenen sechs Zweitliga-Begegnungen mit dem FCM blieben die Franken ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis), länger hält diese Serie gegen keinen anderen aktuellen Ligakonkurrenten.

Fürth - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mindestens drei Treffer fielen in jedem der letzten fünf Magdeburger Punktspiele, und stets zappelte der Ball schon in der ersten Halbzeit im Netz. Beim 5:4-Hinrundenkrimi in der MDCC-Arena hatte Fürth das bessere Ende für sich. Gelingt nun erneut ein Sieg, hätte das Kleeblatt erstmals beide Zweitliga-Duelle einer Saison gegen Magdeburg gewonnen.

Der FCM setzt offensiv vor allem auf Baris Atik: In seinen jüngsten sieben Ligaeinsätzen war er an acht Treffern direkt beteiligt (vier Tore, vier Assists) – aktueller Bestwert im Unterhaus. Gelingt dem Spielmacher auch im Ronhof ein Scorerpunkt, reiht er sich in die exklusive Liste von Akteuren ein, die in mindestens acht Zweitliga-Partien in Folge direkt an einem Tor beteiligt waren.

Fürth stabilisiert sich, Magdeburg glänzt auswärts

Nach sieben Partien ohne Sieg fand Fürth zuletzt in die Erfolgsspur zurück und hat nun ein kleines Polster von zwei ungeschlagenen Begegnungen vorzuweisen – eine längere Serie gab es in dieser Saison noch nicht.

Magdeburg reist mit dem Selbstvertrauen von drei Auswärtssiegen in Folge an, einer aktuell ligaweit unerreichten Serie, und erzielte in den vergangenen vier Gastspielen stets das erste Tor. Dennoch stehen die Elbestädter mit 20 Punkten nach 20 Spieltagen in ihrer zweitschwächsten Zweitliga-Saison. Vier der letzten fünf Duelle mit einem Tabellenletzten entschieden sie jedoch für sich.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.