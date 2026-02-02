2. Bundesliga heute: Fürth - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 20:01 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (28.02.2026, 20:30 Uhr) empfängt die SpVgg Greuther Fürth den FC Schalke 04 im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Die Gastgeber von Trainer Heiko Vogel gehen als Schlusslicht in dieses 24. Zweitliga-Duell, während die Königsblauen unter Coach Miron Muslic als Spitzenreiter anreisen.

Mit 46 Punkten spielt Schalke seine beste Zweitliga-Saison seit 35 Jahren, Fürth dagegen hat trotz 34 eigener Treffer erst 18 Zähler gesammelt – und damit mehr Tore erzielt als der Tabellenführer, aber deutlich weniger Punkte eingefahren.

Fürth zeigte zuletzt leichte Lebenszeichen: Zwei Siege aus den vergangenen vier Partien bedeuten genauso viele Dreier wie in den 15 Spielen zuvor. Dennoch bleibt die Defensive die Achillesferse des Kleeblatts: 54 Gegentore sind der ligaweite Negativwert seit 2002. Besonders anfällig präsentierte sich das Team bei Standards – bereits zwölf Gegentreffer nach Ecken bedeuten Vereinsnegativrekord.

Ganz anders Schalke: Mit nur 20 Gegentoren stellt der Spitzenreiter die stärkste Abwehr der Liga und verbucht im Schnitt 60,4 gewonnene Zweikämpfe pro Spiel – Bestmarke im Unterhaus.

Update (20:00 Uhr): Die Aufstellungen Schalke - Fürth sind da

SpVgg Greuther Fürth: Silas Prüfrock, Jan Elvedi, Reno Münz, Philipp Ziereis, Jannik Dehm, Paul Will, Maximilian Dietz, Aaron Keller, Branimir Hrgota, Dennis Srbeny, Sayfallah Ltaief

FC Schalke 04: Kevin Müller, Nikola Katic, Timo Becker, Hasan Kuruçay, Moussa N'Diaye, Kenan Karaman, Ron Schallenberg, Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche, Soufian El-Faouzi, Edin Dzeko

Schalker Offensivpower: Dzeko-Effekt und Rekordjagd von Karaman

In der Offensive sorgt Edin Dzeko weiterhin für Schlagzeilen: Der 39-Jährige sammelte in nur fünf Einsätzen schon sieben Scorerpunkte (4 Tore, drei Assists) und ist damit ligaweit nur von Mateusz Zukowski übertroffen. Nationalmannschaftskollege Ermedin Demirovic outete sich jüngst als „Schalke-Sympathisant“, weil er den Routinier „anhimmelt“.

Dzeko selbst erklärte seinen Wechsel mit der Faszination für das emotionale Schalke-Umfeld und verzichtete nach eigenen Worten sogar auf lukrativere Angebote. Neben dem Bosnier glänzt Kenan Karaman, der mit 36 Zweitliga-Treffern nun gemeinsam mit Ingo Anderbrügge Schalkes Rekordtorschütze im Unterhaus ist; fünf seiner Saisontore erzielte er per Elfmeter – Ligaspitze.

Direkter Vergleich, frühe Karten und der Mann in Schwarz

Das 0:1 in der Hinrunde bedeutete Fürths erste Zweitliga-Niederlage gegen Schalke nach zuvor drei Siegen und drei Remis, dennoch bleibt Schalkes Siegquote von 14 Prozent gegen das Kleeblatt eine seiner schwächsten gegen aktuelle Zweitligisten. In den vergangenen sechs direkten Duellen fiel jeweils spätestens nach einer halben Stunde die erste Karte – ein Trend, den am Abend Schiedsrichter Dr. Robert Kampka im Blick behalten wird.

Speziell in der ersten Halbzeit ist bei Fürther Heimspielen oft etwas geboten: In 45 Prozent ihrer Partien trafen beide Teams schon vor der Pause, zuletzt fielen in drei Kleeblatt-Spielen sogar mehr Tore im ersten Durchgang als nach der Pause. Schalke wiederum reist mit Selbstvertrauen an: Erstmals seit August 2024 gelangen den Königsblauen in drei Zweitliga-Spielen in Serie mindestens zwei Treffer, gekrönt vom jüngsten 5:1-Erfolg.

