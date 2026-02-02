2. Bundesliga heute: Hannover - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2026 • 10:00 Uhr Hannover 96 empfängt heute SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 22. Februar 2026, empfängt Hannover 96 die SG Dynamo Dresden um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. Es ist das achte Zweitliga-Duell beider Klubs. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist Dresden seit drei Partien gegen 96 ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis), während Hannover zuvor drei der ersten vier Begegnungen gewonnen hatte.

Die Spielleitung liegt bei Schiedsrichter Martin Petersen. Auf der Bank der Niedersachsen sitzt Trainer Christian Titz, bei den Sachsen nimmt Coach Thomas Stamm Platz.

Hannover reist mit der Empfehlung von vier Zweitligasiegen in Serie an – ligaweit aktuell der längste Lauf. Mit 41 Punkten nach 22 Spieltagen verbuchen die 96er ihre beste Zwischenbilanz seit der Aufstiegssaison 2016/17.

Auch daheim läuft es: Erstmals in dieser Spielzeit sind die Roten seit vier Heimauftritten ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) und feierten zuletzt zwei Heimsiege nacheinander.

Benjamin Källmann stellte einen persönlichen Bestwert auf: In den vergangenen vier Ligaspielen war der Finne stets an einem Treffer beteiligt (drei Tore, eine Vorlage) und führt mit 13 Saisontoren die Torjägerliste an. Sein Expected-Goals-Wert von 14,5 ist Ligaspitze.

SG Dynamo Dresden sucht nach Konstanz in fremden Stadien

Die Gäste aus Dresden haben zuletzt in Magdeburg und auf Schalke vier Auswärtspunkte eingefahren und könnten erstmals in dieser Saison dreimal in Serie in der Fremde punkten.

Allerdings ist die Mannschaft von Thomas Stamm seit drei Spieltagen sieglos (zwei Unentschieden, eine Niederlage) und rangiert mit 21 Zählern in ihrer drittschwächsten Zweitliga-Saisonbilanz. Nur 2019/20 (18) und 2012/13 (20) standen weniger Punkte zu Buche.

Ein weiteres Manko: Dresden behielt erst einmal eine Weiße Weste – Ligatiefstwert – und verspielte bereits 19 Zähler nach Führungen, so viele wie kein anderes Team.

Statistik-Vergleich: Offensivpower und Halbzeit-Meisterschaft

Mit 41 Treffern stellt Hannover die zweitbeste Offensive der Liga, lediglich Darmstadt war einmal erfolgreicher. Sechsmal schlugen die 96er nach Kontern zu – geteilter Ligabestwert –, während Dresden erst ein Kontertor erzielte, solche Situationen aber mit nur zwei Gegentreffern gut verteidigt.

Auffällig: Beide Klubs sind vor allem vor der Pause gefährlich und kommen jeweils auf 20 Tore in der ersten Halbzeit; Hannover führt dort die Teilzeittabelle mit 37 Punkten an, Dresden folgt auf Rang vier (33), fällt nach dem Seitenwechsel jedoch deutlich ab. In Sachen Großchancen liegen Welten zwischen den Teams: Hannover erspielte ligaweit die meisten (91), Dresden kommt mit 43 nicht einmal auf die Hälfte.

