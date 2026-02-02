2. Bundesliga heute: Hannover - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.02.2026 • 10:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit 35 Punkten aus 20 Partien spielt Hannover 96 seine erfolgreichste Zweitliga-Saison seit neun Jahren. Unter Trainer Christian Titz feierte das Team zuletzt zwei Siege in Serie und ist erstmals in dieser Spielzeit seit drei Heimspielen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). In dieser Phase kassierten die Niedersachsen nur einen Gegentreffer. Schlüsselakteur ist Kapitän Enzo Leopold, der 2026 bereits zwei Treffer beisteuerte und mit 96 Ballgewinnen ligaweit zu den besten Abräumern zählt. Unterstützung erhält er von Winter-Neuzugang Elias Saad, der schon zwei Assists lieferte – so viele wie in 37 Zweitliga-Einsätzen zuvor für St. Pauli. Daisuke Yokota traf zuletzt in zwei Spielen nacheinander und verbuchte damit ebenso viele Tore wie in seinen ersten 16 Einsätzen für die 96er.

Obwohl Hannover das Hinspiel in Kiel mit 2:1 gewann und zum dritten Mal nach 2019/20 sowie 2021/22 beide Saisonduelle für sich entscheiden könnte, weist die Heimstatistik Warnhinweise auf: Drei der fünf Zweitliga-Partien in der Heinz-von-Heiden-Arena gingen verloren – eine 60-prozentige Niederlagenquote, die Hannover gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten aufweist. Besonderes Augenmerk dürfte heute auf Phil Harres liegen: Der Kieler erzielte im Hinspiel sein erstes Zweitliga-Tor überhaupt, wartet auswärts jedoch seit acht Partien auf eine Torbeteiligung.

Kiel sucht auswärts den Befreiungsschlag

Holstein Kiel reist mit 24 Punkten an und erlebt unter Coach Marcel Rapp die schwächste Zwischenbilanz seit dem Zweitliga-Aufstieg. Die Norddeutschen sind seit sieben Auswärtsspielen sieglos (vier Remis, drei Niederlagen); der letzte Dreier in der Fremde datiert vom 1:0 auf Schalke Mitte September. In der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft: 25 Saisontore bedeuten einen Negativrekord für diesen Zeitpunkt, zudem gehören die „Störche“ mit 232 Abschlüssen zu den zurückhaltendsten Teams der Liga. Problemzone bleibt die Defensive bei Standards: Bereits sieben verursachte Elfmeter sind Höchstwert – alle wurden verwandelt, darunter auch ein Strafstoß beim jüngsten 1:2 gegen Greuther Fürth.

