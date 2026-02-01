2. Bundesliga heute: Hertha - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.02.2026 • 10:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 01. Februar 2026, empfängt Hertha BSC den SV Darmstadt 98 um 13.30 Uhr im Olympiastadion Berlin. Auf den Bänken stehen sich mit Stefan Leitl und Florian Kohfeldt zwei Trainer gegenüber, die ihre Teams auf den Aufstiegskampf eingeschworen haben. Schiedsrichter der Begegnung ist Florian Lechner. In der eingleisigen 2. Bundesliga trafen beide Klubs bislang 15-mal aufeinander: Die Lilien verloren dabei nur drei Partien (6 Siege, sechs Remis). Den einzigen Zweitliga-Auswärtssieg in Berlin feierte Darmstadt allerdings schon im April 1986 (3:2).

Hertha ging Anfang Dezember noch mit fünf Zu-null-Siegen in Folge durch die Liga, wartet seitdem jedoch seit fünf Spieltagen auf einen Dreier (4 Remis, ein Niederlage) und kassierte in diesem Zeitraum acht Gegentreffer. Darmstadt reist dagegen mit dem längsten aktuellen Positivlauf der 2. Bundesliga an: Seit neun Partien sind die Hessen ungeschlagen (5 Siege, vier Remis) und holten seit Anfang November ligaweit die meisten Punkte (19). Die Berliner folgen mit geteilten 16 Zählern im selben Zeitraum.

Zweitbeste Defensive trifft auf Top-Offensive

Die Partie verspricht ein Duell der Gegensätze: Hertha stellt mit erst 18 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga, während Darmstadt mit 34 Toren – gemeinsam mit Elversberg und Kaiserslautern – die stärkste Offensive stellt. Auffällig ist allerdings Herthas Heimschwäche im Angriff: Nur sieben eigene Treffer im Olympiastadion bedeuten den Negativrekord der Liga, fünfmal blieb die Leitl-Elf dort ohne Torerfolg. Umgekehrt glänzen die Lilien mit bereits acht Weißen Westen in dieser Saison, lediglich Schalke und Hertha selbst trafen zweistellig in dieser Kategorie.

Personal, Schlüsselduelle und Statistik-Highlights

Bei den Hausherren fehlt Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik gelbgesperrt; der Niederländer verzeichnete 152 geführte und 84 gewonnene Zweikämpfe – interne Spitzenwerte, die nur Michaël Cuisance übertrifft. Im Offensivspiel ruhen die Berliner Hoffnungen einmal mehr auf Fabian Reese, der mit vier Toren und acht Assists an 52 Prozent aller Hertha-Treffer beteiligt ist. Darmstadt baut auf Top-Scorer Isac Lidberg (14 Scorerpunkte) und ein Team, das bereits 13 Zähler nach Rückständen sammelte – Ligabestwert. Trotz insgesamt magerer Auswärtsausbeute im Kalenderjahr 2025 (3 Siege, sieben Remis, acht Niederlagen) ist Kohfeldts Elf aktuell seit vier Gastspielen ungeschlagen. Beide Mannschaften gehen somit mit klar umrissenen Stärken und Schwächen in das Duell im Olympiastadion.

Wird Hertha BSC gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.