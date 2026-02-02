2. Bundesliga heute: Hertha - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 10:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (14.02.2026, 13:00 Uhr) steigt im Berliner Olympiastadion das Traditionsduell zwischen Hertha BSC und Hannover 96. Die Partie des 22. Spieltags der 2. Bundesliga wird von Schiedsrichter Lars Erbst geleitet. Bei den Gastgebern müsste Trainer Stefan Leitl eigentlich auf der Bank sitzen, doch nach seiner vierten Gelben Karte der Saison ist er gesperrt und verfolgt das Spiel von der Tribüne. Auf der Gegenseite nimmt Hannovers Coach Christian Titz Platz und will den Schwung der Niedersachsen nutzen.

Hertha - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Hauptstadtelf geht mit gemischten Emotionen in die Begegnung. Erst am Dienstag platzte im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg der große Pokaltraum, trotzdem überwiegt bei Kapitän Fabian Reese Stolz auf die leidenschaftliche Vorstellung. Der Offensivmotor war in den letzten drei Ligapartien jeweils an einem Treffer beteiligt und traf in den vergangenen zwei Heimspielen sogar selbst. Auch dank Reese stellte Hertha zuletzt mit nur 20 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga und blieb sechs Zweitliga-Partien in Serie ungeschlagen (1 Sieg, fünf Remis). Allerdings endeten die jüngsten vier Heimspiele allesamt remis – ein Trend, den die „Alte Dame“ nun stoppen möchte.

Hannover 96 reist als formstärkstes Rückrundenteam an

Hannover 96 tritt mit breiter Brust an: Drei Siege in Folge und insgesamt 38 Zähler bedeuten die beste Zweitliga-Saisonbilanz der Niedersachsen seit der Aufstiegsrunde 2016/17. In der Fremde präsentiert sich das Team von Christian Titz besonders durchschlagskräftig: In den letzten vier Auswärtsspielen fielen jeweils mindestens drei Treffer, stets erzielte Hannover dabei das erste Tor. Mit 19 Punkten ist 96 gemeinsam mit Elversberg das beste Auswärtsteam der laufenden Spielzeit. Großen Anteil daran hat Torjäger Benjamin Källman, der schon zwölf Saisontore markierte – neun davon in fremden Stadien.

Wird Hertha BSC gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.